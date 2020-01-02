نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد الإدارة الطبية





كما حرصت أسعد على الإستفسار من الطلاب على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، ومدى تعاون الأطباء والاستشاريين معهم، إلى جانب متابعة عملية صرف الأدوية.