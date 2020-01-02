نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد الإدارة الطبية

تفقدت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية بحضور الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الادارة الطبية.
وأشار نائب رئيس جامعة المنوفية إلى أن الزيارة التفقدية تهدف إلى الوقوف على سير العمل بالعيادات الطبية الملحقة بالإدارة بالإضافة إلى الإطمئنان على الخدمات الطبية والصحية المقدمة إلى طلاب جامعة المنوفية، واستعداد الإدارة العامة للشئون الطبية لاستقبال الحالات الطارئة والمرضية للطلاب وخاصةً خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
وأشار نائب رئيس جامعة المنوفية إلى أن الزيارة التفقدية تهدف إلى الوقوف على سير العمل بالعيادات الطبية الملحقة بالإدارة بالإضافة إلى الإطمئنان على الخدمات الطبية والصحية المقدمة إلى طلاب جامعة المنوفية، واستعداد الإدارة العامة للشئون الطبية لاستقبال الحالات الطارئة والمرضية للطلاب وخاصةً خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
كما حرصت أسعد على الإستفسار من الطلاب على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، ومدى تعاون الأطباء والاستشاريين معهم، إلى جانب متابعة عملية صرف الأدوية.