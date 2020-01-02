AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيًا 18 يناير

الخميس 02/يناير/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالصمد ماهر
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيًا 18 يناير الجاري.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بالانتهاء من وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى خلال 15 يومًا، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدة أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤه وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

الصحة: تشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إسنا السبت القادم

الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا مطلع فبراير المقبل

وزيرة الصحة: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى إسنا الجديدة الأسبوع القادم.. صور

الصحة تشدد على الانتهاء من تطوير مستشفى النساء والولادة بـ البياضية

جولة تفقدية لوزيرة الصحة بالأقصر.. 3 قرارات هامة بالزيارة.. وتسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الجديدة

ترشيحاتنا

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

أحضان ورقص.. ميريام فارس تثير الجدل مع شاب فى الأردن | فيديو

ليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2- 1- 2020 والقنوات الناقلة

بإطلالة شتوية.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

فيديوجراف: سعودي يتهم والدته بتهمة غريبة

مزقوا ملابس الفتاة.. تحرش جماعي في المنصورة مع بداية السنة الجديدة.. صور

AdvertisementS

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

مزقوا ملابس الفتاة.. تحرش جماعي في المنصورة مع بداية السنة الجديدة.. صور

النيابة الإدارية تحيل مدير عام الأمن بـ «الأزهر الشريف» للمحاكمة العاجلة

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

تريند الفن| أول قرار من طليقة أحمد الفيشاوى بعد ظهور ابنتها عارية.. هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

أخبار الرياضة.. موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. وتفاصيل مشادة فايلر وميدو

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية