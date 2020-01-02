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أخبار البلد

وفد من الصحة يتفقد التجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة قرية الهنادي

الخميس 02/يناير/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة طب الأسرة بقرية الهنادي، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقًا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 3632 مواطنًا، كما أبدت الوزيرة عددًا من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات والأسوار والصرف الصحي للوحدة.

وقال مجاهد إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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