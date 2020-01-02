وزيرة الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيًا 18 يناير الجاري.



جاء ذلك، اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.



كما وجهت الوزيرة بالانتهاء من وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى خلال 15 يومًا، وحرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدة أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤه وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.



وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية في أسرع وقت، و المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.

