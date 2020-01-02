الزمالك عقدة أسوان.. الأبيض يقترب من إنهاء سلسلة نزيف النقاط

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، نظيره أسوان اليوم في السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز .





ويحاول الزمالك استرجاع الانجازات والانتصارات بعد تعادل الفريق مع زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وسلسلة النتائج السلبية التي مر بها خلال الفترة الماضية.





ونرصد لكم تاريخ مواجهات الزمالك وأسوان:





- التقى الفريقين في 8 مباريات وحقق الزمالك الفوز في 6 وتعادل في لقائين فقط وفشل أسوان في تحقيق أي فوز علي الابيض





- اول لقاء في موسم 2002 وحقق الزمالك الفوز علي أسوان بنتيجة خمسة أهداف دون رد وتكررت نفس النتيجة موسم 2004





- سجل مهاجمو الزمالك 19 هدفا ولم يستقبل أي هدف



