حماية للأرواح وخدمة للسياحة.. ازدواج الطرق بالبحر الأحمر يوفر الوقت والمجهود

شهدت محافظة البحر الأحمر طفرة كبيرة فى مجال الطرق، وذلك ضمن المشروع القومى للطرق فى الحالة التى كانت عليها الطرق بالبحر الأحمر سواء الداخلية أو الخارجية حيث كانت يرثى لها.



يقول اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إن الدولة أنفقت المليارات على رفع كفاءة الطرق بالمحافظة بهدف حماية أرواح المواطنين فى المقام الأول ثم لخدمة القطاع الاساسى والرئيسى بالبحر الأحمر وهو السياحة، مضيفًا أن إجمالى الطرق الذى تم رفع كفاءتها بالبحر الأحمر، وصل إلى 4800 كم، بالإضافة إلى مشروع عملاق وهو ازدواج طريق سفاجا، ومرسى علم، وحتى برنيس، بتكلفة مليار و700 ألف جنيه، وأيضا ازدواج طريق سفاجا - قنا بتكلفة 980 مليون جنيه.



يضيف حنفى لم يتوقف التجديد أو التحديث فى الطرق على الداخلية فقط بل كان هناك نصيب للحارات الصغيرة فى الشوارع الداخلية أو الخاصة بالمركبات السياحية فى الكمائن، والأمر الذى لقى استحسان العديد من المواطنين.



وكشف حنفى أن ازدواج ورفع كفاءة طريق "سفاجا – قنا" تكلف 980 مليون جنيه، وازدواج ورفع كفاءة طريق "سفاجا – سوهاج" بتكلفة 500 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير عدة طرق بإجمالى أطوال 300 كم بتكلفة 123 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تخطيط وتركيب علامات علوية وأرضية وعواكس أرضية ومحددات على بعض طرق محافظة البحر الأحمر بتكلفة 107 ملايين جنيه والقيام بأعمال حمايات خرسانية على بعض الطرق بتكلفة 16 مليون جنيه وأعمال الصيانة للطرق بإجمالى أطوال 156 كيلومترا وتكلفة 200 مليون جنيه.



ووضح اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أهم مشروعات الطرق التى تم الانتهاء منها فى البحر الأحمر، وهى ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر سوهاج – سفاجا بطول 180 كيلومترا وتكلفة 848 مليون جنيه، وكذلك ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومترا وتكلفة 980 مليون جنيه، وازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومترا وتكلفة 317 مليون جنيه.



وكشف الخبير السياحى عصام على عملية تطوير الطرق بالبحر الأحمر لقت استحسانا ملموسا وكبيرا من المواطنين، مشيرا إلى أنها عملت على الحد من حوادث الطرق، واتخاذ إجراءات لتأمين وسلامة المرور بالتنسيق مع وزارة النقل مشيرا الى أن الحوادث قلت بنسبة تصل لـ70%.



وأوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن الإرشادات والعلامات المرورية كان لها دور فى الحد من حوادث الطرق فقد تم تركيب علامات كيلومترية وتركيب "عين القط" على جانبى الطرق وتخطيط ورفع كفاءتها وزيادة العلامات الإرشادية والتحذيرية على الطريق، كما تم إنشاء مطبات صوتية لتنبيه السائق فى حالة نومه أو عدم تركيزه وكل هذه الأشياء كان لها دور كبير فى القضاء على الحوادث المتكررة.



وأكد أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن محاقظة البحر الأحمر أن التطوير الذى شهده قطاع الطرق لم يقتصر على الطرق الخارجية بل شمل إعادة تطوير وتنظيم للطرق داخل المدن فقد تم رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى شارع المطار خلف فرق الأمن، بالغردقة وتم فتح طريق خلف "المستلزمات السياحية" ابتداءً من فرق الأمن حتى شارع الكهف، واصبح اتجاهين مع تطوير الشوارع الجانبية له، كما سيتم فتح طريق خلف مستشفى البحر الأحمر وربطه بمنطقة أبو نواس وكل هذه الطرق ستساعد فى تسهيل الحركة داخل المدينة وتوسيع الطرق واتاحة مساحات جديدة تساعد فى تحسين المظهر العام للمدن بالمحافظة.