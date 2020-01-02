ضبط مفتش أغذية بالإدارة الصحية بسوهاج لبيعة 30 طن أرز فاسد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مفتش أغذية بالإدارة الصحية بسوهاج لبيعة 30 طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى لتاجر مواد غذائية.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "مفتش أغذية بالإدارة الصحية بسوهاج"، بمخالفة تنفيذ قرار النيابة العامة ببيع الأحراز المضبوطة (30 طن أرز) لتاجر مواد غذائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى بدلًا من بيعها للأغراض الصناعية، لكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بنقل الأحراز باستخدام سيارتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

