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رياضة

المدير التنفيذي للجبلاية يتهرب من التعليق على أزمات اتحاد الكرة

الخميس 02/يناير/2020 - 11:56 ص
وليد العطار
وليد العطار
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منتصر الرفاعى
رفض وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الكرة المصري التعليق على الأزمات التى تمر بها اللجنة الخماسية المؤقتة عقب الجلسة التى عقدها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس بمقر القلعة البيضاء بحضور العديد من أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية .

وتفادي وليد العطار الحديث عن أزمات الجبلاية خاصة فيما يتعلق بقرارات لجنة الإنضباط إيقاف رؤساء الأندية من حضور المباريات لانتقادهم الحكام بعد الأخطاء التى وقعوا فيها فى العديد من المباريات السابقة برفضه الرد على هاتفه المحمول .

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن القرارات التي تم اتخاذها بعد الاجتماع اليوم مع الجمعية العمومية للأندية والذي أقيم بمقر النادي. وجاءت القرارات كما يلي: 

- اجتماع يوم 7 يناير ومن يتخلف يتحمل المسئولية أمام ناديه. 
- جدول الأعمال سيكون: دعوة لجمعية عمومية طارئة لأصحاب القرار من الأندية ومراكز الشباب.
- ستتم مناقشة اللائحة الخاصة بالاتحاد وتعرض ملفات اللائحة على الاتحاد. 
- تعديل لائحة المسابقات. 
- فيما يخص الحكام: المطالبة بمعاقبتهم في حالة الخطأ مثلما تتم المطالبة بمعاقبة الأندية . 
- هناك تجاوزات بمناطق الكرة ومجاملة من أعضاء اللجنة الخماسية بتعيين أقربائهم، ومحاسبة الفاسدين. 
- تحديد موعد رحيل لجنة اتحاد الكرة وإعلانه ومدى شرعيتها والمطالبة بمعرفة من يساند اللجنة. 
- الجمعية العمومية من حقها معرفة كل شيء. 
- منح الحرية لترشيح أي شخص حتى لو كان يعمل في المجال الإعلامي وعدم منعه لتمهيد الطريق لأشخاص بعينهم من أجل التربح . 
- توجيه الشكر لكل الحاضرين من الجمعية العمومية ومن قدم اعتذاره ، وانتظار حضور 200 ناد. 
- الزمالك له الحق في الحفاظ على مطالبه مع دعم لكل الأندية. 
- لم يتم النظر للاستبدال ومناقشة الملف لأنه أمر لا يخص الجمعية العمومية، مع التأكيد على أن قضية الزمالك في وضع لاعبين بدلا من الذين هربوا من الفريق وتعتبر ظروفا قهرية وليس استبدالا والزمالك مستمر. 

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