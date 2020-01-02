قائد الحرس الثوري: لا نقود إيران إلى الحرب.. وهذا ما نخشاه

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي قوله، اليوم الخميس، إن إيران لا تتجه للحرب لكنها لا تخشى أي صراع وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن طهران تقف وراء احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في العراق.



واتهم ترامب إيران بتدبير مظاهرات عند السفارة الأمريكية في العراق يوم الثلاثاء وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.



وبدورها، رفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها ونفت ضلوعها في الهجوم على السفارة.



ونسبت تسنيم إلى سلامي قوله «لا نقود البلاد إلى الحرب لكننا لا نخشى أي حرب ونقول لأمريكا أن تحسن الحديث عند مخاطبة الأمة الإيرانية. لدينا القوة لتحطيمهم عدة مرات ولا يساورنا القلق».