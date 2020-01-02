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أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري: سنقدم مبادرات للحوار بين الأطراف الليبية

الخميس 02/يناير/2020 - 12:05 م
علم الجزائر
علم الجزائر
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أن بلاده ستقدم مبادرات للحوار بين الأطراف الليبية في الجزائر.

من جانب آخر، أفادت قناة "العربية" مساء أمس، الأربعاء، بأن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت مواقع تابعة لميليشيات الوفاق الإرهابية بطريق المطار جنوب طرابلس.

جاء ذلك بعد أن نقلت مصادر ميدانية تجدد الاشتباكات بالخط 8 وجزيرة الأرصاد بمشروع الهضبة جنوب طرابلس في ليبيا.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن، الأسبوع الماضي، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

بدوره، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.
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