هنتغدى إيه .. كبسة سعودى بالدجاج والحلو تشيز كيك

هناكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددًا كبيرًا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدًا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.



الكبسة السعودي



* مقادير ومكونات الكبسة السعودي بالدجاج :-للشيف سالى فؤاد



كوب معجون طماطم

3 حبة طماطم مقشرة بدون بذور ومفرومة

8 قطع/كيلو دجاج مقطع

3 حبات بصل تقطع شرائح رقيقة

6 ملعقة كبيرة سمن

3 كوب أرز بسمتي

2 حبة ليمون مجفف

8 حبات من الحبهان

2 عودقرفة

6 حبات فلفل أسود

4 حبات قرنفل

4 ملاعق صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بهار كبسة



* طريقة التحضير :-

- غسل الأرز ونقعه في ماء دافئ لحوالي 40 دقيقة.

- على النار تسخين السمن أو الزيت م وضع البصل وتقليبه و اضافة قطع الدجاج الى نفس الزي

- اضافة نصف مقدار البصل المحمر، الطماطم المفروم، معجون الطماطم، و4 كوب ماء، الحبهان ،الليمون المجفف ، القرفة

- تركه على نار هادئة الى ان ينضج الدجاج واضافة بهارات الكبسة لتختلط مع الدجاج.

- وضع الأرز على سطح الدجاج ثم يترك على نار 40 دقيقة وتقدم الكبسة



تشيز كيك

مقادير تشيز كيك بارد للشيف أميرة شنب



مكونات طبقة البسكويت :

250 ج بسكويت

150 ج زبد



مكونات طبقة الـ تشيز كيك:

12 جبن كيري

500 ج كريمة خفق

علبة حليب مكثف محلى

علبة جلي برتقال

علبة جلي ليمون

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة صغيرة سكر



للتزيين الـ تشيز كيك :

مربي



طريقة تحضير تشيز كيك بارد:

-اخلطي كل مقادير طبقة البسكويت، وقومي بفرده في الصينية بشكل متساوي وإذابة كل مغلف جلي فى كوب ماء دافئ

-أخلطى جميع مقادير الطبقة الثانية حتى تمام التجانس، ثم قومي بسكب الخليط فى الصينية على البسكويت المجروش على ان تغطي كل كمية البسكويت.

- ادخلي صينية الـ تشيز كيك في الثلاجة لمدة 6 ساعات لكي تتماسك تمام وقبل تقديم قومى بتزينها

