AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنتغدى إيه .. كبسة سعودى بالدجاج والحلو تشيز كيك

الخميس 02/يناير/2020 - 02:40 م
كبسة سعودى
كبسة سعودى
Advertisements
لمياء الياسين
هناكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددًا كبيرًا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدًا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

الكبسة السعودي

* مقادير ومكونات الكبسة السعودي بالدجاج :-للشيف سالى فؤاد

كوب معجون طماطم
3 حبة طماطم مقشرة بدون بذور ومفرومة
8 قطع/كيلو دجاج مقطع
3 حبات بصل تقطع شرائح رقيقة
6 ملعقة كبيرة سمن
3 كوب أرز بسمتي
2 حبة ليمون مجفف
8 حبات من الحبهان
2 عودقرفة
6 حبات فلفل أسود
4 حبات قرنفل
4 ملاعق صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة بهار كبسة

* طريقة التحضير :-
- غسل الأرز ونقعه في ماء دافئ لحوالي 40 دقيقة.
- على النار تسخين السمن أو الزيت م وضع البصل وتقليبه و اضافة قطع الدجاج الى نفس الزي
- اضافة نصف مقدار البصل المحمر، الطماطم المفروم، معجون الطماطم، و4 كوب ماء، الحبهان ،الليمون المجفف ، القرفة
- تركه على نار هادئة الى ان ينضج الدجاج واضافة بهارات الكبسة لتختلط مع الدجاج.
- وضع الأرز على سطح الدجاج ثم يترك على نار 40 دقيقة وتقدم الكبسة

تشيز كيك
مقادير تشيز كيك بارد للشيف أميرة شنب

مكونات طبقة البسكويت :
250 ج بسكويت
150 ج زبد

مكونات طبقة الـ تشيز كيك:
12 جبن كيري
500 ج كريمة خفق
علبة حليب مكثف محلى
علبة جلي برتقال
علبة جلي ليمون
2 ملعقة صغيرة فانيليا
3 ملعقة صغيرة سكر

للتزيين الـ تشيز كيك :
مربي

طريقة تحضير تشيز كيك بارد:
-اخلطي كل مقادير طبقة البسكويت، وقومي بفرده في الصينية بشكل متساوي وإذابة كل مغلف جلي فى كوب ماء دافئ
-أخلطى جميع مقادير الطبقة الثانية حتى تمام التجانس، ثم قومي بسكب الخليط فى الصينية على البسكويت المجروش على ان تغطي كل كمية البسكويت.
- ادخلي صينية الـ تشيز كيك في الثلاجة لمدة 6 ساعات لكي تتماسك تمام وقبل تقديم قومى بتزينها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير التشيز كيك

هنتغدى ايه.. مكرونة وفراخ بطريقة غير تقليدية من المطبخ الإيطالى

أحلى من المحلات.. طرق غير تقليدية لتحضير التشيز كيك

هنتغدى ايه النهاردة؟.. كبسة بمذاق لا يقاوم والحلو أم على

هنتغدى إيه النهاردة؟ لازانيا وكفتة مشوية.. والحلو تشيز كيك بطريقة جديدة

باللحم والسمك.. طرق مختلفة لتحضير الكبسة

ترشيحاتنا

مهلة 48 ساعة ... أستراليا تخلى مدنا بأكملها تجنبا لهذه الكوارث .. شاهد

تعرف على سعر شقق سكن مصر فى 5 مدن جديدة

تنفيذ 34 عمارة بمشروع JANNA فى ملوي الجديدة

فى مطاردة بالسيارات.. مقتل موظف على يد عاطل بمصر القديمة

أحمد رؤوف يشكر محمد فضل وإدارة بتروجت بعد فسخ عقده بالتراضي

المصرية للاتصالات توحد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي | تعرف على التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها

طبيعة خلابة.. المخرج الفرنسي ميشيل كوست يشيد بجمال شرم الشيخ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة