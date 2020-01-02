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حوادث

وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة المتميزين في العمل

الخميس 02/يناير/2020 - 12:02 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
وجّه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 549 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، بورسعيد ، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، أسيوط، أسوان، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى ،الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ،الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس).

وذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مُرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهر ديسمبر2019 .


وذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
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