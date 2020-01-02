وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة المتميزين في العمل

وجّه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 549 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، بورسعيد ، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، أسيوط، أسوان، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى ،الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ،الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس).





وذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مُرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهر ديسمبر2019 .



