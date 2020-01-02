اتبعها فورًا.. عادات طبيعية تخلصك من الحساسية في وقت سريع

يُعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التى تسبب الحساسية للكثير من الأشخاص، ويعانون منها بشكل سيئ، بالإضافة إلى الأدوية الكثيرة التى يتناولوها.





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز العلاجات التى تساعد على التخلص من الحساسية.





أطعمة مضادة للالتهابات

تناول المزيد من الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات مثل الأسماك وبذور الكتان والفواكه الطازجة وزيت الحبة السوداء والشاي الأخضر والثوم والخضار الورقية والزنجبيل.





منتجات طبيعية

يمكننا استخدام المنتجات الطبيعية مثل استنشاق الزيوت الطبيعية الخفيفة، والحرص على الابتعاد عن التدخين والهواء الضار.





تناول المشروم