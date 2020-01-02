من على سرير المرض| تعرف على الحالية الصحية للفنان داوود حسين

ظهر الممثل الكويتي داوود حسين فى المستشفى حيث أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على سرير المرض.



وعلق داوود حسين قائلا: "الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل .. ووجود انسان يحب عمله ويملك كاريزما انسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع .. انه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة امثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي .. في مستشفى مبارك .. قسم القلب .. شكرًا من القلب الذي عالجته .. ومرحبًا بك في قائمة اخوان دنياي".



النجم الكويتي كان صرح لـ "ـصدى البلد" عن مسلسله الجديد قائلا: إن دوره في مسلسله الجديد "ذاكرة الظل" به تغيير كبير عن الأدوار التي قدمها من قبل.



وتابع داوود حسين: الجمهور اعتاد علي تقديمي الأدوار الطيبة ولكن في هذا الدور أقدم شخصية شريرة والجمهور سيكرهني.

