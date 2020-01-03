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محافظات

تشوه المظهر العام .. شكاوى من قطعان الأغنام والماعز بحديقة السمكة بطور سيناء .. صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:01 ص
طعان الاغنام والماعز
طعان الاغنام والماعز تخرب حديقة السمكة
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ايمن محمد
مازالت ظاهرة انتشار وتجول الأغنام والماعز في طور سيناء لم يجد المسئولون لها حلا  قاطعا بل زادت الظاهرة وأصبحت الأغنام والماعز ترعى في الحدائق العامة و تحتل الميادين الكبري وتلتهم كل ما يقع أمامها من أشجار ونباتات زينة .

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الإخباري صورا لقطيع أغنام يحتل حديقة السمكة ويرعى وينام بكل أريحية .

وانتقد كثير من سكان طور سيناء تلك الظاهرة السلبية لتحول الأغنام والماعز وسط شوارع طور سيناء وتخريب الحدائق العامة والعبث في صناديق القمامة وإلقاء خارج الصندوق .

وطالب فريد صديق مواطن من طور سيناء بتوقيع غرامات على أصحابها لمنع تجوال الأغنام والماعز .
تشوه المظهر العام .. شكاوى من قطعان الأغنام والماعز بحديقة السمكة بطور سيناء .. صور
تشوه المظهر العام .. شكاوى من قطعان الأغنام والماعز بحديقة السمكة بطور سيناء .. صور
تشوه المظهر العام .. شكاوى من قطعان الأغنام والماعز بحديقة السمكة بطور سيناء .. صور
تشوه المظهر العام .. شكاوى من قطعان الأغنام والماعز بحديقة السمكة بطور سيناء .. صور
تشوه المظهر العام .. شكاوى من قطعان الأغنام والماعز بحديقة السمكة بطور سيناء .. صور
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