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بـ 10 جنيهات .. اصنعى مسحوق الغسيل فى المنزل وستذهلك النتيجة

الخميس 02/يناير/2020 - 02:42 م
طريقة صنع مسحوق غسيل
طريقة صنع مسحوق غسيل فى المنزل
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نهى هجرس
يعد مسحوق الغسيل من أكثر المشتريات التى تحتاجها ربات البيوت، كما أنه يمكن أن يسبب الحساسية للكثير من الأطفال بسبب الروائح النفاذة.

ووفقًا لموقع"wikihow" إليكم أهم الوصفات التى تساعدك على صنع مسحوق الغسيل فى المنزل .

المكونات:
لتر ماء
50 جراما أي نوع من الصابون
45 جراما بيكربونات الصودا

طريقة عمل مسحوق الغسيل:
قومي ببشر الصابون جيدًا، ثم ضعيه في الماء وقلبيهم جيدًا.
ضعي الخليط على النار، واتركيه حتى تتجانس العناصر سويًا.
أبعدي الخليط عن النار، ثم ضيفي إليه بيكربونات الصودا، وحركي الخليط.
اتركي الخليط يبرد على حرارة الغرفة ثم استخدميه.

ملحوظة:
لا يحتوي هذا المسحوق على رغوة، لكنه يُنظف الغسيل جيدًا.
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