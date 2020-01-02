وزيرة البيئة تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية فى تنفيذ الأنشطة البيئية

عقدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع اللجنه التيسيرية لمشروع " بناء القدرات الوطنية لتعزير المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة cb3 حيث يهدف المشروع إلى دعم مشاركة المجتمع والجهات الوطنية لتحقيق الأولويات الوطنية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية البيئية وأهمها اتفاقيات ريو الثلاثة بشأن التنوع البيولوجى والتغير المناخى والتصحر وهى الاتفاقيات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان حماية الموارد الطبيعية ومجابهة أى تأثيرات أو تهديدات وخاصة فى مجال التغير المناخى.



وأكدت على أهمية هذا المشروع فى رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع بالموضوعات البيئية الخاصة بتغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر وهو ما يتسق مع الحملة الوطنية التى أطلقتها وزارة البيئة" اتحضر للأخضر " والتى تعطى بعض المعلومات البيئية البسيطة الممزوجة بالأنشطة ، و تقوم الحملة اليوم بتشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.



ويسعى مشروع بناء القدرات إلى إيجاد آليات للتنسيق وإدماج البعد البيئي في الخطط التنموية بهدف استدامتها للربط والتكامل مع كافة المشروعات ، كما يهدف المشروع إلى دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات وهو ما يتم التنسيق فيه مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من المؤسسات الثقافية مثل مكتبة الإسكندرية.



ويقوم المشروع بدعم القدرات الوطنية لتنفيذ كافة الأنشطة لتحقيق الاتفاقيات الدولية البيئية والتي تهدف في مجملها لتحقيق التنمية المستدامة، كما ينظم عدد من الدورات التدريبية لدعم مشاركة الشباب في العمل البيئي، وقد بدء المشروع في إجراءات إنشاء نوادي للعلوم بالمحميات الطبيعية كتجربة أولى لنقل المعارف البيئية بوسائل متعددة وجاذبة لطلبة المدارس والجامعات حضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و ممثلى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP) ، وزارة الخارجية، والجامعة الألمانية.

