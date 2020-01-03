AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دلوعة أبوها الملك.. حكاية الأميرة نفرو بتاح مع أمنمحات الثالث ومخالفة التقاليد الملكية

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:01 ص
هرم هوارة
هرم "هوارة"
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
الأميرة نفرو بتاح ابنة الملك الفرعوني أمنمحات الثالث، وهـو السـادس بـين فـراعـنة الأسـرة الثانيـة عشرة، وامتد حكمه إلى سنة 1850 ق. م، قام ببناء هرم "هوارة" بالطوب اللبن المكسو بالحجر الجيرى بقرية هـوارة علـى بعد 9 كيلومترات جنوب شرق مدينة الفيوم.

ويُطلق على الهرم الذى دفن فيه الملك أمنمحات الثالث ونجلته الدلوعة الاميرة نفرو بتاح "الهـرم الأسـود"، وتمت كسوته بالحجر الجيرى، وكان هرما كبير الحجم، يبلـغ ارتفـاعـه 58 مترا وعرضـه 100 متر، وكان يعلو القمـة هـرم صغـير، أمـا تخطيـط بنيـانه السفلى فكان غاية فى التعقيد، وربما تأثر تصميم هذا الهرم بمجموعة الملك زوسر الجنائزية فى سقارة.

يقول المؤرخ أحمد عبد العال مدير عام آثار الفيوم السابق ، لقد خالف الملك أمنمحات الثالث كافة التقاليد الملكية ، الخاصة بدفن الملوك بمفردهم فى الاهرامات التى شيدت لهم خصيصا لذلك .

لكن الملك أمنمحات الثالث من كثرة حبه لنجلته الاميرة نفرو بتاح ، التى كانت تعتبر دلوعة أبوها الملك أمنمحات الثالث ، ابى الا تدفن نجلته الاميرة نفرو بتاح بعيدا عنه ، ولما ماتت الابنة المحبوبة ، وهي "نفرو بتاح" صنع لها تابوتا جميلا، ووضعهـا معـه فـى نفـس هـرمـه، مخـالفا بـذلك التقـالـيد القديمة التى تحتـم أن يكـون قـبر الملك له وحـده.
دلوعة أبوها الملك.. حكاية الأميرة نفرو بتاح مع أمنمحات الثالث ومخالفة التقاليد الملكية
دلوعة أبوها الملك.. حكاية الأميرة نفرو بتاح مع أمنمحات الثالث ومخالفة التقاليد الملكية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. هرم هوارة في الفيوم بناه الملك أمنمحات الثالث

323 متسابقا من 13 دولة.. انطلاق ماراثون الفراعنة من هرم هوارة بالفيوم

100 كيلو متر.. مصر تفوز بسباق ماراثون الفراعنة من هوارة إلى سقارة

لكل اسم حكاية .. هرم اللاهون وقصته مع اللصوص

لكل اسم حكاية| أبوصير.. مدينة التاريخ التي دلت على ألقاب الملك رمسيس الثاني وأنهكها الإهمال

لكل اسم حكاية .. قصر التيه بالفيوم به معبد امنمحات الثالث و ضريح الملك وأحزمة التماسيح المقدسة

ترشيحاتنا

سيد عبدالحفيظ ينهي الجدل ويكشف موقف كهربا من مباراة نادي مصر ورحلة زيمبابوي.. فيديو

بانتظار تحليل DNA.. أول تعليق من البنتاجون حول مقتل قاسم سليماني في العراق

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

شاهد .. محمد صلاح مع نجم مسرح مصر وزوجته

ضبط 7 متهمين في التحرش الجماعى بـ فتاة المنصورة

شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي

AdvertisementS

نسيه النجوم | زوجة المنتصر بالله تناشد أصدقاءه الفنانين لزيارته .. تفاصيل

عاجل | التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

صوروني بالموبايلات.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تكشف كواليس الواقعة

عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا

بعد الكشف عن صور جديدة لاكتمال مشروع سد النهضة.. مصر ترد بهذه الإجراءات

الخاتم كشف هويته.. شاهد | المتعلقات الشخصية لـ قاسم سليماني بعد مقتله في العراق

بيان عاجل للحكومة الليبية المؤقتة بشأن الغزو التركي

اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

النواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل الخارجي في ليبيا

شقيقة المذيعة نجوى قاسم تروي اللحظات الأخيرة في حياتها على الهواء.. فيديو

أمريكا تعلن مسئوليتها عن قصف العراق ومقتل قاسم سليماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط

صور مؤلمة لنصف مليون حيوان محترق داخل الغابات الأسترالية.. شاهد

أول ظهور لـ كاتي بيري وأورلاندو بلوم بعد الكشف عن معاناتها النفسية بسبب انفصالهما السابق .. صور