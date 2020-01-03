دلوعة أبوها الملك.. حكاية الأميرة نفرو بتاح مع أمنمحات الثالث ومخالفة التقاليد الملكية

الأميرة نفرو بتاح ابنة الملك الفرعوني أمنمحات الثالث، وهـو السـادس بـين فـراعـنة الأسـرة الثانيـة عشرة، وامتد حكمه إلى سنة 1850 ق. م، قام ببناء هرم "هوارة" بالطوب اللبن المكسو بالحجر الجيرى بقرية هـوارة علـى بعد 9 كيلومترات جنوب شرق مدينة الفيوم.



ويُطلق على الهرم الذى دفن فيه الملك أمنمحات الثالث ونجلته الدلوعة الاميرة نفرو بتاح "الهـرم الأسـود"، وتمت كسوته بالحجر الجيرى، وكان هرما كبير الحجم، يبلـغ ارتفـاعـه 58 مترا وعرضـه 100 متر، وكان يعلو القمـة هـرم صغـير، أمـا تخطيـط بنيـانه السفلى فكان غاية فى التعقيد، وربما تأثر تصميم هذا الهرم بمجموعة الملك زوسر الجنائزية فى سقارة.



يقول المؤرخ أحمد عبد العال مدير عام آثار الفيوم السابق ، لقد خالف الملك أمنمحات الثالث كافة التقاليد الملكية ، الخاصة بدفن الملوك بمفردهم فى الاهرامات التى شيدت لهم خصيصا لذلك .



لكن الملك أمنمحات الثالث من كثرة حبه لنجلته الاميرة نفرو بتاح ، التى كانت تعتبر دلوعة أبوها الملك أمنمحات الثالث ، ابى الا تدفن نجلته الاميرة نفرو بتاح بعيدا عنه ، ولما ماتت الابنة المحبوبة ، وهي "نفرو بتاح" صنع لها تابوتا جميلا، ووضعهـا معـه فـى نفـس هـرمـه، مخـالفا بـذلك التقـالـيد القديمة التى تحتـم أن يكـون قـبر الملك له وحـده.