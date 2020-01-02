لأول مرة عالمياً.. إنقاذ مريض بتركيب قسطرة تحت مخدر نصفي بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب فى إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 65 عاما، ويعانى من انشطار بالشريان الأورطى الصدري والبطنى، وذلك باستخدام طريقة وتقنية تعد ابتكارا وهي عمل قسطرة بمخدر نصفي، حيث تعد هذه الحالة هى الأولى عالميا التى تعالج بهذا الاستحداث.





وأشار الدكتور عثمان محمود أحمد، مدرس جراحة الأوعية الدموية، إلى أن "الحالة كانت تعانى من آلام شديدة بالصدر والبطن وبفحص المريض من قبل الفريق الطبى وبإجراء الأشعة المقطعية تبين وجود انشطار بالشريان الأورطى الصدرى والبطنى، وبمناظره المريض والاشعات تم وضع خطة علاج أولية من أدوية لتقليل ضغط المريض ومتابعة الوظائف الحيوية، ولكن فشلت الأدوية فى تحقيق النتائج المرجوة فى السيطرة على ضغط المريض لمدة 3 أسابيع فكان قرار التدخل بالقسطرة، حيث إن تقنيات الدعامات المغطاة العادية تحمل مخاطر شديدة قد تؤدى إلى حدوث شلل نصفى المريض أو جلطات بالأمعاء وكذلك الاحتياج إلى دعامات ذات تكلفة عالية جدًا تتخطى 700 ألف جنيه.





وأضاف "عثمان"، أنه على الفور بدأ الفريق الطبي في وضع حل مبتكر هو الأول من نوعه دوليًا لتجنب حدوث شلل نصفى للمريض، وتم إجراء العملية، عملية القسطرة تحت مخدر نصفى وخرج المريض بصحة جيده وبنجاح للعملية أظهرته الأشعات فى أيامها الأولى منقطع النظير .







