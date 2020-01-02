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محافظات

تبدأ من 80 جنيها للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:34 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حى شمال الجيزة وفقا لأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية وذلك وفقًا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لــ (7) مناطق بنطاق الحى شملت المنطقة الأولى ( كورنيش النيل بداية من التقائه مع شارع عبد الحميد شندى وشارع وزارة الرى وطريق النصر وشارع الجيش وترعة السواحل وشارع البوهى وممدوح سالم و نادى إمبابة الرياضى ومحمد نجيب( ش ترعة السواحل سابقًا) وشارع الجسرين وشارع الحرية وشارع تاج الدول وشارع على جمال (المدارس) ومجاهد ندا والمحطة وتاج الدول وعبد الحميد شندى حتى التقائة بشارع كورنيش النيل.

أما المنطقة الثانية ( شارع سور المطار بداية من التقائة مع شارع المطار و شارع أحمد عرابى و ترعة بشتيل وامتداد الكيلانى وشارع مسجد التوبة وشارع المطار وشارع امتداد أرض اللواء وحارة ابو العلا النجار وسور السكه الحديد و مطلع الطريق الدائرى وشارع المطار حتى التقائه بشارع سور المطار .

والمنطقة الثالثة شارع مراد بداية من إلتقائة مع شارع السودان وشارع عسران و شارع فضل الله عثمان و شارع الجسرين و شارع محمد نجيب(ترعة السواحل سابقا) و سور السكه الحديد و شارع السودان حتى إلتقائة مع شارع مراد.

والمنطقة الرابعة شارع نادى إمبابة الرياضى بداية من إلتقائة مع شارع المطار وشارع ممدوح سالم و شارع البوهى و شارع القومية العربية والعروبة وشارع الرحمة(بنى محمد سابقًا) و ترعة بشتيل وأحمد عرابى و سور المطار وشارع المطار حتى التقائه مع شارع نادى إمبابة الرياضى.

والمنطقة الخامسة (سور السكة الحديد بداية من مطلع كوبرى أحمد عرابى حتى امتداد شارع محمد نجيب( ترعة السواحل سابقًا)  وشارع المطار ومطلع كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع سور السكة الحديد والمنطقة السادسة (حارة أبو العلا النجار بداية من سور أرض السكة الحديد  وامتداد أرض اللواء وشارع المطار ومسجد التوبة وشارع امتداد الكيلانى وامتداد ترعة بشتيل والطريق الدائرى وشارع ترعة الصفطاوى وسور السكة الحديد مرورًا بترعة الزمر حتى التقائه مع حارة أبو العلا النجار .

والمنطقة السابعة ( كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات و شارع عبد الحميد شندى و شارع تاج الدول وشارع المحطة وشارع مجاهد ندا وعلى جمال (المدارس) وشوارع تاج الدول والحرية وفضل الله عثمان و عسران وشارع مراد حتى التقائة مع ميدان الكيت كات.

وتراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى و80 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و 240 جنيها كحد أقصى و 130 جنيها للمتر التجارى كحد ادنى و 400 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل وتحدد 600 جنيه للتجارى و320 جنيها للادارى والسكنى 280 جنيها وشارع السودان التجارى 1600 جنيه والإدارى 320 جنية والسكنى 280 جنيها وشارع بشتيل التجارى 800 جنيه والإدارى 240 جنيها والسكنى 200 جنيها وشارع (طلعت حرب- النصر- الطيار فكرى زاهر- الوحدة) التجارى 800 جنيه والإدارى 240 جنيها والسكنى 200 جنيه.
تبدأ من 80 جنيها للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
تبدأ من 80 جنيها للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
تبدأ من 80 جنيها للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
تبدأ من 80 جنيها للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
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