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أخبار العالم

إسرائيل غاضبة.. أمريكا تخفض فترات التأشيرات للإسرائيليين

الخميس 02/يناير/2020 - 01:05 م
إسرائيل غاضبة.. أمريكا
إسرائيل غاضبة.. أمريكا تخفض فترات التأشيرات للإسرائيليين
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن الادارة الامريكية خفضت الفترات التي يجوز للإسرائيليين فيها استخدام التأشيرات "الفيزا" للاستثمار والعمل والدراسة في الولايات المتحدة.

وقالت" يديعوت احرنوت" أنه تم تخفيض الحد الأقصى لفترة تأشيرة عمل L-1 لمدة عام واحد - من 60 شهرًا إلى 48 شهرًا.

فيما انخفضت المدة القصوى للحصول على تأشيرة عمل E-1 (التأشيرة التجارية) من 60 شهرًا إلى 52 شهرًا.

كما تم تخفيض الحد الأقصى لفترة تأشيرة طالب F-1 من 60 شهرًا إلى 41 شهرًا.

وأوضحت الصحيفة أن التغيير الأكثر إثارة كان تأشيرة المستثمر E-2 عندما أعلنت الحكومة عن إصدار تأشيرات للمستثمرين الإسرائيليين منذ سبعة أشهر، كان التوقع هو أن يتمتع الإسرائيليون بتأشيرة مستثمر لمدة 5 سنوات مثل معظم الدول في العالم التي يمكن لمواطنيها التقدم بطلب للحصول على تأشيرة E-2 ولكن تم تخفيض الحد الأقصى لفترة تأشيرة المستثمر الإسرائيلي E-2 إلى عامين فقط.

ويحصل مواطنو البلدان من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك و إيرلندا واليابان ولوكسمبورج وهولندا في إيطاليا وكندا والنرويج وإسبانيا - على تأشيرة مستثمر لمدة 5 سنوات وحتى مواطنو دول العالم الثالث مثل سورينام وترينيداد وتوباجو وسريلانكا وباكستان يتمتعون بنفس المدة.

وفقًا لوزارة الخارجية الاسرائيلية، يتم تحديد فترة التأشيرات الأمريكية على أساس "المعاملة بالمثل" فعلى سبيل المثال ، إذا كانت روسيا تقدم تأشيرات سياحية لمدة أقصاها 3 سنوات للمواطنين الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة ستقدم تأشيرات سياحية لنفس الفترة للمواطنين الروس.
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