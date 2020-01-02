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أخبار العالم

شبكة العربية والحدث تنعيان الإعلامية نجوى قاسم

الخميس 02/يناير/2020 - 01:14 م
وفاة الإعلامية اللبنانية
وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم
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ميــــــس رضـــــا
نعت شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم التى وافتها المنية صباح اليوم فى منزلها فى دبي.

وقالت فى نعيها، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.. رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، قدمت برامج أبرزها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، كان لها دورا بارزا فى تغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع لل​إعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".
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