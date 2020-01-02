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اقتصاد

انهاء نزاع قضائى على 158 فدانا بجوار نادى 6 أكتوبر لصالح المجتمعات العمرانية

الخميس 02/يناير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بانتهاء النزاع القضائى بين الهيئة ونادى 6 أكتوبر الرياضى، بشأن أرض مجاورة للنادى، بصدور الحكم لصالح الهيئة في طعن النادي، والقاضي برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم السابق صدوره لصالح الهيئة بصحة إلغاء تخصيص المساحة المذكورة.

وسبق لجهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ قرار استرداد قطعة الارض بمساحة 158 فدانا الواقعة على محور 26 يوليو من نادى 6 أكتوبر الرياضى، وذلك استيداء لحقوق الدولة، وتنفيذًا للحكم القضائى الصادر بذلك الشأن، والذى يقضى بقصر المساحة المخصصة للنادى إلى 112 فدانا بنظام نقل الاصول، بدلًا من 270 فدانا بنظام مقابل الانتفاع بقيمة رمزية.ويأتى ذلك فى إطار مصداقية الهيئة واستيداءً لحقوق الدولة ، والهيئة ترحب بتلقى كافة الطلبات الاستثمارية على قطعة الارض المذكورة، والتى يتسنى الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بها ( النشاط – الاشتراطات البنائية – سعر المتر ) عن طريق الموقع الالكترونى للهيئة.
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