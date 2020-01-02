وزير الشباب يفتتح الدورة التدريبية الرابعة والعشرين للقادة الرياضيين بالشركات

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدورة التدريبية الرابعة والعشرين للقادة الرياضيين بالشركات، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الإتحاد العام الرياضي للشركات برئاسة الدكتور حسني غندر، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2019 حتى 4 يناير 2020 بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



حضر الافتتاح الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ورئيس نادى الزمالك الأسبق، والدكتور حسين السمرى أمين لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات،وعضو مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى اليوم، والدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية 'الأوكسا'، ولفيف من الشخصيات العامة والمتخصصين في الشأن الرياضي.



ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالإتحاد العام الرياضي للشركات لأنه يغطي القطاع الأهم وهو قطاع العمال، ويتيح لهم ممارسة الرياضة أحد مقومات التنمية ، مما ينعكس علي زيادة الإنتاج، ويكون له أثر إيجابيًا كبيرا على هذا القطاع الهام، مشيدا بنجاح هذه الدورة والتي أقيمت علي مدار 24 عام.



تطرق "صبحي" خلال حديثه إلى أهمية التسويق الرياضي في المجتمع المصري في الفترة الحالية، مع ضرورة العمل علي تلبية احتياجات السوق، مضيفا أن الوزارة تقوم بجهودها في تطوير عملية التسويق الرياضي في مصر والعمل علي فتح الأسواق أمام الجميع للمنافسة، وأن الحكومة تعمل جنبا إلى جنب بجانب القطاع الخاص من أجل التنسيق والعمل معا لرفع كفاءة الأعمال المقدمة.



واستمع الوزير إلي رؤي الدارسين ومقترحاتهم واستفساراتهم حول تعديل قانون الرياضة، واللائحة المنظمة لانتخابات مجالس إدارات الشركات، والخطط المستقبلية للاتحاد العام الرياضي للشركات ودعم الوزارة للاتحاد.