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اقتصاد

استلام 33 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي في أخميم الجديدة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قال المهندس حسام فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة: تم تخصيص قطع أراضٍ لإقامة عدة مشروعات شملت مدرسة دولية على مساحة 6800م، ومدرسة دولية أخرى على مساحة 11800م2، ومعهد عالٍ لنظم المعلومات على مساحة 6916م2، ونادٍ اجتماعي بمركز خدمات الاسكان الاقتصادي على مساحة 8000 م2، ومحطة بنزين بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات بالمنطقة (أ) عند تقاطع المدخل الشمالى الغربى مع الطريق الدائرى للمدينة، ومشروع مبنى كنيسة.

أضاف: تم الاستلام النهائي لمبني حضانة بمنطقة 55 فدانا، وكذا الاستلام الابتدائي لأعمال بوابة المدخل الشمالي الغربي للمدينة، ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي، ومرافق منطقة 55 فدانا، وكذا أعمال شبكة تليفونات رئيسية وثانوية منطقة رقم (1) عمارات الإسكان الاجتماعي بمسطح 55 فدانا، وعدد (33) عمارة ضمن (36) عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، كما تم الاستلام الابتدائي لمشروعي مبنى ( البريد – وحدة الإسعاف )، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتشغيل والاستفادة من تلك المشروعات.

أشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ السير فى إجراءات تخصيص مدرسة للتعليم الفني، كما تم إصدار رخص التشغيل لمشروعي حضانة بالموقع المقترح لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 16، ومخبز بموقع الإسكان الاقتصادي، وكذا إصدار الحصة التموينية للمدينة، وجارٍ التشغيل لمحال تجارية بأنشطة مختلفة بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي بموقع الإسكان الاجتماعي، كما تمت الموافقة على طرح 8 وحدات بأنشطة إدارية ومهنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بنظام المزايدة العلنية، وتم اعتماد كراسة طرح بيع عددٍ من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمدينة.
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