80 طلبا لحجز قطع أراض بقيمة 2 مليار جنيه في سوهاج الجديدة

قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تخصيص مساحة 332 فدانًا بنشاط عمراني متكامل بعدة مناطق بالمدينة، وكذا تخصيص مساحة 40 فدانا لإنشاء جامعات خاصة لخدمة أبناء المدينة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للأنشطة التعليمية، فقد تم تخصيص 4 مدارس خاصة وجارٍ تنفيذ إجراءات تخصيص7 مدارس أخرى، كما تم التعامل علي عدد(80) طلبا لحجز قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بقيمة 2 مليار جنيه، وكذا تم تحصيل مبلغ جدية حجز 10 % بقيمة 25 مليون جنيه، وتم استكمال مبلغ 185 مليون جنيه، وجارٍ استكمال باقي المستحقات.



تابع: تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول 130 كم، وشبكات مياه الشرب بأطوال 126 كم، وشبكات الطرق بطول 115 كم، وشبكات التليفونات بعدد 10 آلاف خط، وأعمال الزراعة بمسطح 100 ألف متر، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/يوم من محطة الصرف الصحي بنسبة إنجاز 75%، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 36 ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ خطوط طرد بأطوال 10 كم.



وأضاف رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ مستشفى الأطفال (الأورمان) سعة 263 سريرا (بدروم + أرضى +6 أدوار متكرررة) بمساحة 6.6 فدان، وكذا المستشفى الجامعي سعة 2000 سرير مكونة من (أرضي + 4 أدوار متكررة) على مساحة 8.5 فدان.