فيديوجراف| تفاصيل مقتل عضو سابق بفرقة سليم سحاب داخل دار أيتام

حالة من الصدمة انتابت العاملين بإحدى دور الأيتام القائمة بالمعادي، بعد تعرض شاب من المقيمين بالدار للقتل على يد زميله.
الشاب القتيل هو أحد أعضاء فرقة سليم سحاب السابقين، وتوفي على الفور بعد اختراق سيخ حديدي لجسده.
المباحث انتقلت لمكان الجريمة لإجراء التحريات، بعد ورود بلاغ للشرطة عن سقوط قتيل داخل الدار في العقد الثاني من عمره.
من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل قتل عضو سابق في فرقة سليم سحاب داخل دار أيتام بالمعادي.
الشاب القتيل هو أحد أعضاء فرقة سليم سحاب السابقين، وتوفي على الفور بعد اختراق سيخ حديدي لجسده.
المباحث انتقلت لمكان الجريمة لإجراء التحريات، بعد ورود بلاغ للشرطة عن سقوط قتيل داخل الدار في العقد الثاني من عمره.
من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل قتل عضو سابق في فرقة سليم سحاب داخل دار أيتام بالمعادي.