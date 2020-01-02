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ديني

متدربو أكاديمية الأزهر يواصلون زيارتهم لفتوىٰ الأزهر

الخميس 02/يناير/2020 - 01:29 م
متدربو أكاديمية الأزهر
متدربو أكاديمية الأزهر يواصلون زيارتهم لفتوىٰ الأزهر
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محمد شحتة
استقبل مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية صباح اليوم الخميس وفدًا من أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوىٰ الذين يحضرون دورة تدريبية حاليًا بمقر الأكاديمية تحت عنوان: (ثورة المعلومات).

وتعرف الوفدُ خلال الزيارة علىٰ جهود المركز في التصدي للفتاوى المتطرفة.

كما تعرف علىٰ جهود برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية ووحدة لم الشمل في الحد من حالات الطلاق.

ضم الوفدُ خمسةً وعشرين متدربًا من مختلف المحافظات رافقهم الشيخ محمد عادل لطفي مشرفُ التدريب بالأكاديمية.
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