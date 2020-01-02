النواب يطالب بإصدار قرار بشأن ملابس طلاب الجامعة

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقيام بعض الجامعات وآخرها جامعة الوادي الجديد، بمنع ارتداء الطلاب للملابس التي لا توافق وتقاليد وعادات المصريين، وتؤذي الذوق العام، مشيرًا إلى أن القرار يجب ألا يكون صادرًا عن كل جامعة بمفردها، وأن هناك ضرورة لإصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار يتم بموجبه منع مثل هذه الملابس من جميع الجامعات المصرية بشكل تام.



وأوضح بركات أنه كان أول من آثار هذه القضية من النواب، إيمانًا منه بضرورة تحقيق الانضباط بمعناه الشامل بالجامعات، وأن تكون ملابس الطلاب ملاءمة للحرم الجامعي باعتبار أنه مكان لتلقى العلم وبناء الشخصية، والطالبات والطلاب لهم حرية اختيار الملابس، ولكن الحرية ليست مطلقة وحدودها مكانة وقدسية أماكن تلقى العلم.



وأشار إلى أن الطلاب اعتادوا على ارتداء "البنطلون المقطع" و"السلاسل" و"الشورت"، الأمر الذي أفسد الذوق العام والمظهر اللائق بطلاب العلم بحسب رؤية الكثير، مؤكدًا أن الطالب لابد وأن يحترم قدسية الحرم الجامعى وأن الجامعة منارة لتلقي العلم ولابد وأن يعى الطلاب غير المنضبطين ذلك، وأضاف أن للجامعات كافة الصلاحيات لاتخاذ أي الإجراءات من شأنها أن تضبط جامعته في حال وجود أي أمر خارج عن المألوف.