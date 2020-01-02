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حوادث

حبس تشكيل عصابي بسبب التنقيب عن الآثار بالمنوفية

الخميس 02/يناير/2020 - 01:28 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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محمد امين
أمرت نيابة مركز بركة السبع بالمنوفية بحبس 8 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار بمنزل بإحدى قرى دائرة المركز، وضبطهم وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وطلقات، وطبنجة حلوان عيار 9 ملى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية اخطارًا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب على الآثار بدائرة مركز بركة السبع.

وتمكنت وحدة المباحث من ضبط كل من ع . ع . م . " 35 عاما ومقيم دائرة مركز بركة السبع سبق اتهامه في قضية " تبديد"، و"أ . ر . م . " 37 عاما ومقيم بمحافظة الشرقية "ا . م . م . ا . 34 ومقيم بمحافظة البحيرة، " م.ح.ر " 44 عاما ومقيم بمحافظة البحيرة، " إ . ف . ي . " 55 عاما ومقيم البحيرة،" خ . ح . ع . " 45 عاما ومقيم بمحافظة الفيوم،"م . ي . م . " 38 عامل ومقيم بمحافظة الإسماعيلية. "أ . ف . ج . " 34 عاما ومقيم الإسماعيلية.

جاء ذلك لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار والنصب على المواطنين بمنزل ملك الأول بدائرة مركز بركة السبع وتم ضبطهم وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 و7 طلقات من ذات العيار ،سلاح ناري طبنجة حلوان عيار 9 مم ) وتبين وجود حفر بمساحة (2متر×2متر ) بعمق (13 متر تقريبًا) بمنزل الأول وتم ضبط أدوات الحفر وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
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