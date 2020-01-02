القومي للإعاقة: طريقة برايل غيرت حياة الملايين من المكفوفين

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام للمجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن لويس برايل مخترع الكتابة لفاقدي البصر، كان له دورًا بارزًا في حياة الجميع، فهو طور وساعد في تغيير حياة الملايين من الأشخاص فاقدي البصر، بإدماجهم في المجتمع وتسهيل سبل التعلم والمعرفة.



وأكد مرعي خلال كلمته في احتفالية المجلس بمولد لويس برايل، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة من فاقدي البصر، الوصول للمعلومة وبحث عن طريقة للتعلم، مضيفًا أن كل مواثيق حقوق الإنسان تؤكد كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والذين يمثلون 5% من المجتمع، ولهم الحق في الوصول للمجتمع بكافة طوائفه.



وأشار المشرف العام للمجلس، إلى ضرورة تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يسعى إليه المجلس من خلال تفعيل البروتوكلات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشكلات التي قد يواجهونها.