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منوعات

تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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مريم صليب
يوم الزفاف من الأيام الصعبة والأكثر توترا التي يمر بها العروسان ، فالكل يريد أنيسير كل شيء بانتظام وهدوء و أن ينتهي اليوم بشكل لائق إلا أنه في بعض الأحيان تحدث بعض المفاجآت تتسبب في إحراج العروسان .

نشر موقع " lolwot" صور لكعكات زفاف تسبب بعضهم في انتهاء الزواج قبل بدايته وانفصال الزوجين، و البعض الآخر تسبب في إحراج العائلة أمام الضيوف .

كتبت سيدة أنها تزوجت لمدة ساعتين فقط، و قررت الانفصال عن زوجها في الزفاف أثناء الاحتفال بعد أن ظهرت كعكة صفراء اللون شكلها مقزز فقررت تلك السيدة الانفصال عن زوجها بسبب الإحراج الذي تعرضت له .

وأضافت إحداهن أنها تشاجرت مع زوجها بعد إتمام زيجتهم بساعة أثناء الاحتفال بزواجهم بسبب أنه سخر من بشرتها السمراء أمام عائلته وصنع لها كعكة مجسمة من الشيكولاته .

وأشارت سيدة آخرى أنها ذهبت إلى حفل زفاف إحدى قريباتها و شهدت على أسوء كعكة زفاف رأتها في حياتها مما تسبب في إحراج عائلة العروس إلا أن أهل العريس أصروا أن الكعك جميل جدا .

تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور
تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور
تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور
تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور
تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور
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