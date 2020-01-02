تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور

يوم الزفاف من الأيام الصعبة والأكثر توترا التي يمر بها العروسان ، فالكل يريد أنيسير كل شيء بانتظام وهدوء و أن ينتهي اليوم بشكل لائق إلا أنه في بعض الأحيان تحدث بعض المفاجآت تتسبب في إحراج العروسان .



نشر موقع " lolwot" صور لكعكات زفاف تسبب بعضهم في انتهاء الزواج قبل بدايته وانفصال الزوجين، و البعض الآخر تسبب في إحراج العائلة أمام الضيوف .



كتبت سيدة أنها تزوجت لمدة ساعتين فقط، و قررت الانفصال عن زوجها في الزفاف أثناء الاحتفال بعد أن ظهرت كعكة صفراء اللون شكلها مقزز فقررت تلك السيدة الانفصال عن زوجها بسبب الإحراج الذي تعرضت له .



وأضافت إحداهن أنها تشاجرت مع زوجها بعد إتمام زيجتهم بساعة أثناء الاحتفال بزواجهم بسبب أنه سخر من بشرتها السمراء أمام عائلته وصنع لها كعكة مجسمة من الشيكولاته .



وأشارت سيدة آخرى أنها ذهبت إلى حفل زفاف إحدى قريباتها و شهدت على أسوء كعكة زفاف رأتها في حياتها مما تسبب في إحراج عائلة العروس إلا أن أهل العريس أصروا أن الكعك جميل جدا .



