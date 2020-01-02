دعم البحيرة بمبلغ 150 مليون جنيه لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية

أعلن اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة عن دعم الدولة لمشروعات المحافظة بمبلغ 50 مليون جنيه كمرحلة أولى من إجمالي مبلغ 150 مليون جنيه زيادة اعتمادات للمحافظة تمويل الخزانة العامة للدولة لخطة العام المالي الحالي 2019 /2020م .





فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم لمستقبل واعد ومشرق وإستمرار مسيرة التقدم والبناء والتنمية .





ووجه المحافظ بتخصيص تلك الإعتمادات لإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في قطاعات الكباري والرصف وإنشاء الطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية للأنشطة المختلفة والتي تشمل : تخصيص مبلغ 8.5 مليون جنية لتطوير الكباري وتشمل تطوير كوبرى عاشور والمغلق للصيانة والتطوير بإجمالي مبلغ 6 مليون جنية والذى يخدم مواطني مراكز المحمودية ودمنهور وإدكو ومبلغ 2.5 مليون جنية لتطوير كوبرى المشاة أعلى السكة الحديد بدمنهور .





و تحسين البيئة بمبلغ 1.5 مليون جنية وتشمل أعمال تغطية عدد 3 مجارى مائية ملوثة للبيئة ومضرة لصحة المواطنين وهى ( تغطية ترعة شاهين بدمنهور – تغطية ترعة بحر جاز بكوم حمادة – إنشاء خط تصريف المياة بعزبة الدفراوى بمدخل المعهد الديني بدمنهور ).





وإعتماد مبلغ منها يقدر ب 1.5 مليون جنية لشراء معدات لدعم الحماية المدنية لمواجهة السيول والأمطار والتدخل السريع بالمراكز لشراء 10 وحدات لشفط وطرد المياة و مبلغ 5 مليون جنية لاستكمال مبنى السجل المدني ومبنى إدارة المرور برشيد .





بالإضافة إلى تدعيم الوحدات المحلية بمبلغ 2 مليون جنية لشراء أتوبيس نقل داخلي لخدمة وتدعيم مشروع النقل الداخلي بمدينة كوم حمادة وإستكمال أعمال إحلال وتجديد الوحدة المحلية بمدينة المحمودية و تخصيص مبلغ 31.5 مليون جنية لأعمال رصف الطرق بإجمالي عدد 34 طريق بعدد 12 مركز حيث أفادت الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة أن تلك الطرق تتمثل فى :-





وفى بمركز دمنهور ( إستكمال رصف طريق السلانكلى - إستكمال رصف طريق الدرايسة - إستكمال رصف طريق على باشا ( إفلاقة )- إستكمال رصف طريق الشرقان البحري( نديبة ) - رصف طريق العوايضة - إستكمال رصف طريق قرية المهندس زاوية غزال - رصف طريق بدر الدين بنديبة - رصف طريق العزبة الحمراء 600 متر - رصف طريق عزبة أحمد مصباح 400 متر - رصف طريق عزبة الدفراوى – الأبعادية 500 متر .





ولاستكمال رصف طريق العتال ( ديروط ) 500 متر و طريق يبدأ من المروحة الركة حتى عزبة عبد اللطيف 500 متر بمركز المحمودية ورصف طريق إدكو - دمنهور بمركز إدكو.





ويتضمن الدعم أيضا استكمال رصف شوارع مدينة شبراخيت ورصف مدخل قرية شبرا ريس بطول 500 متر بمركز شبراخيت ورصف طريق الطود – إيتاى البارود 1200 متر بمركز كوم حمادة.





رصف طريق مدخل الكوم الأخضر بطول 650 متر ومدخل عزبة الجزاوية بطول 500 متر ورصف شارع المنشية بمدينة حوش عيسى و مدخل عزبة شكرى450 متر ورصف مدخل عزبة لطيف عبد الله 400 متر بمركز الدلنجات وطريق المدرسة التجريبي بوادي النطرون .





وفى مركز أبو حمص شكل الدعم ( إستكمال رصف طريق مدخل قرية بركة غطاس 600 متر ورصف طريق عزبة ذكى أفندي 500 متر ورصف طريق قرية زاوية نعيم بطول 300 متر ورصف طريق عزبة أبو سعد بطول 200 متر ورصف طريق الأميرة سميحة الخضراوي قرية دمسنا ).





ورصف طريق مدخل قرية الحجازي الغربية ورصف طريق مدرسة أبو خطيب الابتدائية والإعدادية المشتركة بكوم الفرج بأبو المطامير واستكمال رصف مدخل الخوالد 400 متر واستكمال رصيــف طريـــق قرية الحوتة 400 متر (جار الرصف حاليًا) بإيتاي البارود .





وفى مركز كفر الدوار ( رصف طريق عزبة شوشة بطول 500 متر ورصف طريق كوم ديفشو ويبدأ من كوبرى الرافد الدولي ورصف طريق مدخل قرية الهلباوى سيدى غازي 500 متر ورصف طريق مرتان الصغرى 500 متر).