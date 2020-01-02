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تعليم

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 02:50 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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أحمد على
ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة بقطاعي التربية والتعليم والأبنية التعليمية، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وكذا معرفة أسباب تعثر عدد من المشروعات لإزالة المعوقات التي تواجهها لسرعة الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية نسب تنفيذ 66 مشروعا تابعين لمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى 3 مشروعات متعثرة، موجهًا بنهو تلك المشروعات المتعثرة قبل 23 /1 /2020 ودخولها الخدمة وخاصة أن نسب التنفيذ مرتفعة، مكلفًا وكيل وزارة التربية والتعليم بإعداد جدول زمنى لمراحل تنفيذ المشروعات الجارية وسرعة تسليم المواقع التي لم تسلم للمقاولين خلال أسبوع.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى المشروعات التابعة لهيئة الأبنية التعليمية والتي تتمثل في 47 مشروعا جارى العمل بهم و6 مشروعات متعثرة، حيث وجه محافظ الغربية بسحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين وإعادة طرحها مرة أخرى والالتزام الكامل بالانتهاء من جميع المشروعات الجارية في مواعيدها المحددة وتكثيف الأعمال في المشروعات التي تجاوز نسبة تنفيذها 70% لسرعة نهوها وإدخالها الخدمة مما يساعد في تقليل نسبة كثافة الطلاب بالفصول ويوفر مناخ تعليمي متميز للطلاب.
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور
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