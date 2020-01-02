الإسكان تستعد لطرح أراض في بيت الوطن للمصريين بالخارج | تفاصيل

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح مرحلة جديدة من أراضى مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وتضم حوالى 1450 قطعة أرض سكنية.





ويتضمن الطرح عددًا من المدن الجديدة، وعلى رأسها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، والعبور، إضافة إلى الشروق، ودمياط الجديدة.





وحققت الوزارة طفرة فى إتاحة قطع الأراضى للاستثمار العقاري خلال 2019، وأتاحت قرابة 7.45 ألف فدان للشرائح المختلفة بالسوق.



