هجوم على قسم شرطة في روسيا.. وجهة إرهابية تعلن مسئوليتها



وفق ماذكرت صحف روسية، فقد أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة، جنوبي روسيا.



وذكر بيان على موقع تابع لتنظيم داعش الإرهابي، أن شرطيين اثنين قتلا في الهجوم.



وقال مسؤولون روس، إن ضابط شرطة قتل، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما هاجم رجلان مركزا للشرطة في مدينة ماجاس، عاصمة جمهورية أنجوشيا، الثلاثاء الماضي.



وأفادت تقارير إخبارية، بأن المهاجمين صدما ضابط شرطة بسيارتهم، وطعنا ثلاثة آخرين، وقُتل أحد المهاجمين عندما فتحت الشرطة النار عليهما، وأصيب الآخر، حسبما أوردت "الأسوشيتد برس".



وتقع أنجوشيا في منطقة شمال القوقاز، وتشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الشرطة ومسلحين متطرفين.