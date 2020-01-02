فيديوجراف| سعودية تخلع الحجاب وتعتنق المسيحية





أثارت سيدة وتدعى، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت اعتناقها، بدلا من دينها السابق ودين عائلتها، الإسلام.تزعم السيدة أنهاالجنسية ومقيمة في كندا منذ فترة طويلة حيث إنها ناشطة نسوية تستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابةالتي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا.ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اعتناقالمسيحية وخلعها الحجاب من خلال الفيديوجراف التالي.