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فيديو جراف

فيديوجراف| سعودية تخلع الحجاب وتعتنق المسيحية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:01 م
منار شعبان
أثارت سيدة وتدعى فايزة المطيري، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت اعتناقها المسيحية، بدلا من دينها السابق ودين عائلتها، الإسلام.


تزعم السيدة أنها سعودية الجنسية ومقيمة في كندا منذ فترة طويلة حيث إنها ناشطة نسوية تستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابة السعودية التي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اعتناق فايزة المطيري المسيحية وخلعها الحجاب من خلال الفيديوجراف التالي.
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