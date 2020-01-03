بتكلفة مليار جنيه.. محور كلابشة شريان جديد للتنمية في أسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والتى تشهد طفرة تنموية فى العديد من القطاعات الخدمية والتى ستمثل نقلة لتسكتمل عروس الجنوب والمشتى العالمى مسيرتها نحو التنمية والرخاء .



وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد المشاريع التنموية العملاقة التى يجرى تنفيذها على أرض أسوان وهو محور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل والذى يربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه حيث يصل طول الكوبرى الجديد إلى 23 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية وبعرض 7,5 متر لكل إتجاه .



ويضم محور كلابشة الجديد 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية وهى ( كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبري أعلي نهر النيل – كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبرى الطريق الزراعى الشرقى ) و 5 كبارى و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف ، ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .



وتساهم المحاور الجديدة بكوبرى كلابشة فى حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويهدف إنشاء الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، كما يساهم المشروع فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل، كما يساهم فى دعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو .



وقد قام اليوم وزير النقل ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بكوبرى كلابشة حيث رافقه رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى .



وأكد الوزير ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للإنتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.



وبدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذى يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4,5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل اتجاه و يتكون من ( 4 ) كبارى رئيسية (كوبرى علي النيل- كوبرى علي مفيض السد العالى - كوبرى الطريق الزراعى الغربى - كوبرى الزراعى الشرقى ( الكورنيش ) ، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ ( مواسير – أنفاق ).



وتشهد محافظة أسوان إنشاء 3 محاور وكبارى عريضية جديدة على النيل هى كلابشه ودراو وخزان أسوان الحر وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة .

