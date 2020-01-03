ضمن الوفد مع الشباب.. تنظيم معسكر اليوم الواحد في الإسماعيلية اليوم

تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية، برئاسة المهندس أشرف علي الدين، معسكر اليوم الواحد للشباب، ضمن مبادرة "الوفد مع الشباب"، بعنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية"ـ وذلك بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب، برئاسة المهندس محمد فؤاد، اليوم الجمعة ، بمقر الوفد في محافظة الإسماعيلية ، اليوم الجمعة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.



يحاضر في المعسكر المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، والدكتور هاني صبري أستاذ الاجتماع السياسي، بجامعة السويس، وتتضمن المحاضرات ورش عمل تدريبية حول بناء الكادر الشبابي السياسي.



وقال المهندس محمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب، إن بيت الأمة يًدعم فئة الشباب والمرأة ويقدم لهم المزيد من الخبرات، ويسعى إلى تأهيلهم بهدف صناعة كوادر سياسية قوية تشارك في شتى المجالات بوجه عام، بالإضافة إلى تدريبهم على خوض الاستحقاقات الانتخابية والعمل السياسي بوجه خاص، ليحتلا الصدارة في المشهد السياسي والمؤسسي، وضخ دماء جديدة وفكر مستنير واعٍ.



وأكد "فؤاد" حرص الوفد أن يُمثل الشباب بشكل أساسي وفعال على المسرح السياسي، لينافس بقوة في خدمة الوطن والمواطن، من خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مجلس "النواب - الشيوخ – المجالس المحلية"، وكذلك مساندة مؤسسات الدولة، بأفكار وعقول جديدة عنوانها الشباب في المقدمة.



وأشار رئيس اللجنة النوعية للشباب في حزب "الوفد"، إلى أهمية التعاون الذي يجري بين اللجنة النوعية للشباب واللجان العامة في المحافظات؛ لصناعة الكوادر السياسية وتدريبيها داخل بيت الأمة، لتنمية قدراتها الثقافية والسياسية، وتخريج جيل قادر على تحمل المسئولية تجاه الوطن.