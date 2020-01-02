تسبب الموت.. احذري تغطية رأسك أثناء النوم

حذرت الدكتورة أسماء السماوى استشارى المخ والأعصاب عبر صفتحها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من تغطية الرأس أثناء النوم.



وأضافت استشارى المخ والاعصاب، أن هناك عادة خطيرة يفعلها كثير من الناس ولا يعرفون ما أضرار هذه العادة الخاطئة وهي تغطية الرأس أثناء النوم.



وأكدت إن تغطية الرأس أثناء النوم بالكامل عادة سيئة وخطيرة مما يزيد من تركيز ثاني أكسيد الكربون وقلة نسبة الأكسجين في الحيز المتاح للتنفس وسيكون هذا مثل التدخين أي ممكن أن يؤدي إلى كارثة تصيب خلايا المخ وقد تسبب ما يعرف بالانتحار الذاتي وضمور خلايا المخ ووقف نموها وبالتالي فقدان المخ القدرة على القيام بوظائفه بفاعلية وكفاءة.