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محافظات

وفد مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في المنيا

الخميس 02/يناير/2020 - 02:56 م
اللواء أسامه القاضي
اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا
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أيمن رياض
بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع أعضاء المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بجميع القطاعات، كما ناقش إنجازات المحافظة التي تتضمن موقف المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والمقرر نهوها حتى 30 /6 /2020 في جميع القطاعات الخدمية داخل مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هشام السوداني رئيس لجنه متابعة المشروعات القومية، والدكتور خالد السيد، والدكتور نادر نبيل أعضاء المكتب الفني.

تابع المحافظ، خلال اللقاء جميع التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والعمل على رصد جميع  المعوقات وسبل دفع العمل لإنهاء تلك المشروعات في توقيتاتها الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة منها، ولتكون واقعا ملموسًا للمواطنين في حياتهم اليومية.

أجرى الوفد جولة تفقدية بمراكز المحافظة لمتابعة المشروعات والوقوف على الاحتياجات الفعلية، حيث شملت الجولة (مستشفى سمالوط النموذجي، مستشفى ملوي العام، تطوير معهد الاورام، مستشفى جامعة المنيا للكبد، مركز الأمومة والطفولة، تطوير العشوائيات، محور سمالوط الحر، محطه معالجة الصرف الصحي بالمنيا، الاسكان الاجتماعي، 69 مدرسة لمتابعة الاعمال الانشائية).

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