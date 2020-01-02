الصحة: مبادرة الرئيس للتأمين الصحي ستنقل حياة المصريين نحو الأفضل..فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن التأمين الصحي في بورسعيد هو جزء من تطوير المنظومة الصحية على مستوى مصر، مشيرة إلى أن ما تم من منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ليس لمواطني المحافظة فقط وإنما هو لكل مصر.



وأضافت وزيرة الصحة خلال حوار لها عبر فضائية النيل للأحبار بالتليفزيون المصري أنه سيتم الإعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من محافظات الجمهورية مشيرة إلى أن ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نوفمبر 2019 هو تدشين منظومة تستطيع نقل الدولة ليس على المستوى الصحي فقط وإنما تنقل حياة الإنسان المصري نحو الأفضل .



وتابعت وزيرة الصحة أن بناء الصحه له بعد إقتصادي كبير كون منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد هي منظومة للدولة المصرية مؤكدة أنه تم تطبيق مرحليا في بورسعيد وهناك 5 محافظات أخرى تمثل المرحلة الأولى بالمنظومة .



وأشارت وزيرة الصحة أن الرئيس وجه بالانتهاء من محافظات المرحلة الأولى وهي بورسعيد وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وخلال شهور بسيطة سيتم البدء في التشغيل التجريبي في الأقصر وجنوب سيناء.



وقالت وزيرة الصحة أنه لتطبيق المنظومة يجب أن يكون المواطن على اقتناع تام والخدمة تم تحسينها وهناك طبيب أسرة خاص بالمواطن.