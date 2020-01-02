AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: مبادرة الرئيس للتأمين الصحي ستنقل حياة المصريين نحو الأفضل..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن التأمين الصحي في بورسعيد هو جزء من تطوير المنظومة الصحية على مستوى مصر، مشيرة إلى أن ما تم من منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ليس لمواطني المحافظة فقط وإنما هو لكل مصر.

وأضافت وزيرة الصحة خلال حوار لها عبر فضائية النيل للأحبار بالتليفزيون المصري أنه سيتم الإعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من محافظات الجمهورية مشيرة إلى أن ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نوفمبر 2019 هو تدشين منظومة تستطيع نقل الدولة ليس على المستوى الصحي فقط وإنما تنقل حياة الإنسان المصري نحو الأفضل .

وتابعت وزيرة الصحة أن بناء الصحه له بعد إقتصادي كبير كون منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد هي منظومة للدولة المصرية مؤكدة أنه تم تطبيق مرحليا في بورسعيد وهناك 5 محافظات أخرى تمثل المرحلة الأولى بالمنظومة .

وأشارت وزيرة الصحة أن الرئيس وجه بالانتهاء من محافظات المرحلة الأولى وهي بورسعيد وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وخلال شهور بسيطة سيتم البدء في التشغيل التجريبي في الأقصر وجنوب سيناء.

وقالت وزيرة الصحة أنه لتطبيق المنظومة يجب أن يكون المواطن على اقتناع تام والخدمة تم تحسينها وهناك طبيب أسرة خاص بالمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأمين الصحى يكشف عن وسائل جذب المواطنين للتعاقد مع المنظومة الجديدة.. فيديو

وزيرة الصحة لـ النواب: منظومة مميكنة للرعايات والحضانات في 2020

خلال جلسة في البرلمان.. وزيرة الصحة: منظومة مميكنة للرعايات والحضانات في 2020.. ونواب: مصر تشهد طفرة صحية رغم قلة الإمكانيات والقوى البشرية

أمام البرلمان.. وزيرة الصحة تستعرض أبرز الملفات وخطة 2020.. وتتعهد بمزيد من المبادرات مستقبلا.. والنواب: فخورون بما تم إنجازه

وفد من الصحة يصل الأقصر لمتابعة تجهيزات منظومة التأمين الصحي الجديد

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد لمنظومة التأمين الصحى

ترشيحاتنا

تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور

لتكون أول مصرية وعربية.. هنا جودة معجزة تنس طاولة الأهلي تتصدر التصنيف العالمي

أخبار الرياضة.. موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. وتفاصيل مشادة فايلر وميدو

عاتبه على التحرش بزوجة صديقه.. خفير ينهى حياه عامل ببولاق الدكرور

فى مطاردة بالسيارات.. مقتل موظف على يد عاطل بمصر القديمة

مرشد سياحى: قدماء المصريين كان يعشقون استخدام هذه الكلمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم الأهلى والإسماعيلى.. جمال الغندور يكشف عن أفضل وأسوأ مشهد تحكيمي فى 2019 .. صور

يطيل العمر ويحسن المزاج.. 10 فوائد صحية لـ المشي يوميًا

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها