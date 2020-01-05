فيديوجراف| جواز السفر السعودى يتيح دخول تلك الدول بدون تأشيرة





أفادت صحيفة الوطن السعودية، بأن جنوب أفريقيا قررت إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول للبلاد، والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يومًا بغرض السياحة والأعمال.



وبذلك، أصبحت جنوب أفريقيا رسميا الدولة الـ81، التي ترحب بالسعوديين بدون تأشيرة مسبقة، والـ42 التي تطلب تأشيرة عند الوصول إلى المطار.



ولمزيد من التفاصيل عن أبرز الدول التى تطلب تأشيرة عند وصول المطار تابعوا الفيديوجراف التالى.

يتيح جواز السفر السعودى الدخول إلى 81 دولة بدون تأشيرة منها 39 دولة بدون تأشيرة مسبقة و42 تطلب تأشيرة عند الوصول للمطار.