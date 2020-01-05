AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| جواز السفر السعودى يتيح دخول تلك الدول بدون تأشيرة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:02 ص
فيديوجراف
يتيح جواز السفر السعودى الدخول إلى 81 دولة بدون تأشيرة منها 39 دولة بدون تأشيرة مسبقة و42 تطلب تأشيرة عند الوصول للمطار.

أفادت صحيفة الوطن السعودية، بأن جنوب أفريقيا قررت إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول للبلاد، والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يومًا بغرض السياحة والأعمال.

وبذلك، أصبحت جنوب أفريقيا رسميا الدولة الـ81، التي ترحب بالسعوديين بدون تأشيرة مسبقة، والـ42 التي تطلب تأشيرة عند الوصول إلى المطار.

ولمزيد من التفاصيل عن أبرز الدول التى تطلب تأشيرة عند وصول المطار تابعوا الفيديوجراف التالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| كائن ضخم وراء لغز مثلث برمودا

فيديوجراف| زفة مغربية لـ وفاء عامر في مهرجان الرباط

فيديوجراف| أبرز المسلسلات الدرامية لـ رمضان 2020

دولة أفريقية تمنح مواطني الإمارات تأشيرة عند دخول أراضيها

فيديوجراف| تفاصيل خناقة ميريام فارس وإليسا

ترشيحاتنا

ترامب أخبر شخصا واحدا فقط بعملية اغتيال سليماني.. تعرف عليه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 - 1 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

عاجل .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا

اشتعال الموقف.. ترامب يهدد بإرسال قوات عسكرية إلى إيران

نيويورك تايمز: شخص واحد كان بمقدوره إنقاذ سليماني من الاغتيال

للإماراتيين.. احذروا هذا النوع من التمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

اشتكت من خطأ في الطلب.. عاملة في مطعم شهير بولاية أمريكية تهدد زبونة بسلاح ناري

بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. احذر 5 مخاطر لـ الدفاية الكهربائية