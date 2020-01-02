ضبط خارجين على القانون ومخالفات تموينية ومرورية بأسوان

تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.



وأسفرت الحملة اليوم، بحسب بيان، عن ضبط 546 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 86 حكم حبس جزئى، و 16 حكم حبس مستأنف، و 284 أحكام غرامات، و 158 مخالفات ، بجانب 2 أحكام جنايات .



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لمخالفات البلدية، إلى جانب 7 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 2 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و 2 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، بجانب قضية لسلع مجهولة المصدر .



وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 635 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، وتحرير 139 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 77 تصالح فورى، و 120 مخالفة غرامة ونش، و 84 حالة عدم قبول التصالح، و 210 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

