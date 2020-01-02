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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: الزراعة الرقمية مستقبل مصر للتغلب على مشكلات المياه والسكان

الخميس 02/يناير/2020 - 04:27 م
حسين ابوصدام نقيب
حسين ابوصدام نقيب الفلاحين
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شيماء مجدي

قال حسين ابوصدام ، نقيب الفلاحين ، إن هناك عدة عوامل أدت إلى التأخر نحو التحول إلى الزراعة رقمية من أهمها تواجد إرادة سياسية ضعيفة خلال السنوات الماضية مشيرا الى أن هذه التقنية انتشرت في معظم دول العالم المتقدم مثل أمريكا والصين وفرنسا والمانيا وانجلترا.

وأضاف "أبو صدام " فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن غياب الوعي الزراعي كان سببا آخر فى التأخر ، موضحًا أن جميع الإدارات السياسية تفكر فى الطريقة التقليدية الزراعية.

وأشار إلى أن الأزمات المالية والإقتصادية فى مصر كانت سببا أساسيا فى تأخر الزراعة الرقمية ، منوهَا إلى أن مصر أصبحت فى ضرورة ملحة نحول التحول الرقمى فى الزراعة خاصًة فى ظل الظروف المائية التي تمر بها مصر فى الفترة الحالية.

ولفت "نقيب الفلاحين" إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة اصبح هدفا لكل البشرية لزيادة الانتاج والتغلب علي مشكلة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية غير الملائمة والحد من التلوث البيئي

لفت الى ان المستقبل الزراعي سيكون للمزارع المتعلم الذي يستطيع التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة ومواكبة العلم الزراعي الحديث. 

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