بدون جراحة.. طرق وعلاجات سريعة تخلصك من آلام البواسير

بدون جراحة حيل سريعه تخلصك من البواسير

أسباب صادمه لإصابتك بالبواسير تعرفى عليها

علاجات للبواسير يسرعه غير متوقعه

هل الجراحه هى الحل



عادة ما يكون سبب ترك الجرح مفتوحًا إما أنه من الصعب إغلاق الجرح بسبب مكانه أو لوجود حالات صحية أخرى.



كيف يتم علاج البواسير بالليزر



إذا كانت عملية استئصال البواسير ضرورية ، فإن الاستئصال المغلق الذي يتم إجراؤه باستخدام الليزر قد يخفف من الانتعاش مقارنة مع الختان المفتوح باستخدام الجراحة التقليدية.



ووفقا لما ذكره موقع " adlermicromed " عند ترك الجرح مفتوحًا بعد الجراحة لا يوجد فرق كبير في وقت الشفاء بين المشرط و الليزر، ومع ذلك ، توفر ليزر الفرصة لإغلاق الغشاء المخاطي مغلقة بعد إزالة أنسجة البواسير.وتقليل المتاعب التى تحدث بعد العملية.



لا يحتاج تخديرا موضعيا فقط ، لذلك لا يضطر المرضى إلى الاستيقاظ من التخدير العام بعد العملية وعادة ما يكونون قادرين على مغادرة مركز الجراحة في حوالي ساعتين.



حيل لتحمى نفسك بعد الجراحة



وذكر موقع medicalnewstoday أنه يمكن للمريض مساعدة نفسه فى الشفاء بسرعة بعد علاج البواسير بالليزر عن طريق القيام ببعض الأشياء البسيطة، أهمها: تناول نظام غذائي غني بالألياف وهي موجودة بكثرة فى الخضر والفاكهة الطبيعية الطازجة ، و الامتناع عن الجلوس لفترات طويلة ، وتناول كميات وفيرة من الماء، وتجنب الإجهاد أثناء تناول الطعام ، وتجنب رفع الأشياء ذات الأوزان الثقيلة.



وبعيدا عن الجراحه ..علاجات سريعه للبواسير



وفقا لموقع "هيلث لاين" إليك مجموعة علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألم البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد



1. الألوفيرا



له خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للغاية للاستخدام الموضعي مع العلم أن بعض الناس لديهم حساسية من الألوة فيرا .



2. حمام دافئ مع ملح ابشوم



الحمامات الدافئة يمكن أن تساعد في تهدئة تهيج البواسير. يمكنك استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .



3. المراهم بدون وصفة طبية



تقلل من التورم وتساعد في الشفاء بشكل أسرع إذا كنت تستخدم كريم بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.





4. الكمادات الباردة



ضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم لمدة 15 دقيقة في كل مرة.



- اضيفى عشبة القرض الى الماء المغلى فهى غنية بالفلافونويدات التي تعمل على حماية الأوعية الدموية.



- دلكى منطقة البواسر بمزيج الألوفيرا وزيت اللوز فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.



- جربى وضع القليل من ملح أبشوم فى الماء الدافىء فهو يعمل على تقليص الأوعية الدموية والتخلص من تورمها.



- ادهني زيت جوز الهند على منطقة البواسير فهو يقلل من التورم والالتهابات.



-تأخذ 7 حبات من شجرة السرو وتوضع في مقلاه وتوضع علي النار حتي تصبخ يابسة تماما وتدق الحبات وتصبح بودرة خفيفة وتغربل جيدا ويضاف لها كمية من زيت الزيتون حتي يصبح البودرة متجانسة مع الزيت وتكون علي شكل مرهم ويدهن كل يوم ليلا بمنطقة التهاب البواسير وتجد النتيجة بعد اسبوع وتغنيك عن الادوية والجراحة .



تعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية المؤرقة التى يتعرض لها الكثيرون وتصيب بعض النساء وتوجد عدة طرق لعلاجها أشهر الطرق الحديثة هى الليزر إليك أفضل طرق علاجها والفرق بين علاج البواسير بالليزر والجراحة ...وتعد أبرز اسباب الإصابة بالبواسير وفقا لموقع هيلث عسر الهضم والأمساك بجانب الإصابة بتمدد وتضخم الأوردة المبطنة للقناة الشرجية، ثم تلتوي وتظهر خارج القناة الشرجية.وعن أعراض البواسير قال، إن المريض يشعر بوجود دم أثناء وبعد التبرز، بالإضافة إلى بروز خارج فتحة الشرج، وهذا يوضح أنه في حالة متقدمة من المرض.ويمكن التخلص منها وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday بواسطة الليزر حيث يقوم الجراح بإجراء العملية في المستشفى حيث يتلقى المريض طرقا مختلفة من التخدير من بينها التخدير الموضعي ويفتح الجراح فتحة الشرج ويقطع البواسير برفق.يمكنهم إجراء القطع باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الجراحية ، مثل المقص الجراحي أو الليزر. لا يوجد فرق في شعور المريض بالراحة بين الجراحة والليزر الأمر يتوقف على جودة الأدوات المستخدمة ومهارة الطبيب.بعد إزالة البواسير، يقوم الجراح بإغلاق الجروح، أو ترك الجروح مفتوحة، أو استخدام مزيج من الطريقتين حسب حالة المريض