AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: هناك إصرار من جانب الدولة على تحويل مرفق السكة الحديد لهيئة رابحة

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية التصريحات التي صدرت عن وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماعه مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وأكد فيها أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنويا خاصة بعد التحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة من خلال انضباط مواعيد قيام القطارات، وتوافر منافذ عديدة لشبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية والمتوسطة تسهل حصول الراكب على التذكرة، وإدخال عربات محسنة ومطورة على عدد من الخطوط.

وقال إن هذه التصريحات تعكس إصرارا من جانب وزير النقل على القضاء تماما على الإهمال الذي طال مرفق السكة الحديد على مدى سنوات طويلة وجعله مرفقا ناجحا يدر المليارات على خزينة الدولة.

وشدد أن الوزير يقود حالة من الانضباط داخل وزارة النقل ويحاول التصدي للقطاعات الخاسرة والمتهالكة فيها وفي مقدمتها هيئة السكة الحديد.

وأضاف أن المأمول خلال عام 2020 ان تنتهي معاناة هذه الهيئة وتنتهي كافة مشاكلها للأبد ويعود للسكة الحديد بهاءها كما كان في الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: تدبير 440 مليون جنيه من عائدات السكك الحديدية خلال 6 أشهر .. فيديو

نقل النواب: نؤيد استهداف السكة الحديد الوصول إلى 4 ملايين راكب يوميا

نقل البرلمان: دخول 191 جرارا جديدا يؤكد جدية الدولة فى تطوير مرفق السكك الحديدية

مصر تستقبل 10 جرارات قطارات من أمريكا من أصل 110.. وزير النقل: وضعها على قضبان السكة الحديد تمهيدا لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر لتجهيزها للعمل

28 مليار جنيه استثمارات خلال 2022 .. رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة السكة الحديد

رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد.. ويؤكد: الحكومة عازمة على تطوير قطاع النقل.. و63 مليار جنيه استثمارات جار تنفيذها لتصنيع وتوريد وإصلاح القطارات والجرارات والمزلقانات

ترشيحاتنا

سيد عبدالحفيظ ينهي الجدل ويكشف موقف كهربا من مباراة نادي مصر ورحلة زيمبابوي.. فيديو

الجيش الليبي: نرفض التدخل التركي في شأننا | والزعامة لمصر

بسبب التوتر.. سيدة أمريكية تصاب بالشلل في الجانب الأيمن من وجهها.. شاهد

صاحب فكرة كمبيوتر صخر.. من هو المصري نبيل علي الذي يحتفل جوجل بميلاده

بالأرقام .. لماذا أصبح إيهاب جلال بعبع حسام حسن فى التدريب

أذكار قبل النوم .. 3 أعمال تدخلك الجنة وتقيك عذاب القبر |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

بسبب التوتر.. سيدة أمريكية تصاب بالشلل في الجانب الأيمن من وجهها.. شاهد

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور