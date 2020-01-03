برلماني: هناك إصرار من جانب الدولة على تحويل مرفق السكة الحديد لهيئة رابحة

أكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية التصريحات التي صدرت عن وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماعه مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وأكد فيها أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنويا خاصة بعد التحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة من خلال انضباط مواعيد قيام القطارات، وتوافر منافذ عديدة لشبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية والمتوسطة تسهل حصول الراكب على التذكرة، وإدخال عربات محسنة ومطورة على عدد من الخطوط.



وقال إن هذه التصريحات تعكس إصرارا من جانب وزير النقل على القضاء تماما على الإهمال الذي طال مرفق السكة الحديد على مدى سنوات طويلة وجعله مرفقا ناجحا يدر المليارات على خزينة الدولة.



وشدد أن الوزير يقود حالة من الانضباط داخل وزارة النقل ويحاول التصدي للقطاعات الخاسرة والمتهالكة فيها وفي مقدمتها هيئة السكة الحديد.



وأضاف أن المأمول خلال عام 2020 ان تنتهي معاناة هذه الهيئة وتنتهي كافة مشاكلها للأبد ويعود للسكة الحديد بهاءها كما كان في الماضي.