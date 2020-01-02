AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرارات جديدة للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة

الخميس 02/يناير/2020 - 03:02 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاكتفاء بما تم من عقوبة الإيقاف الموقعة على سيد عيد، المدير الفني لفريق نادي النصر التي قضى منها 4 مباريات.

جاء ذلك بعد الاطلاع على التظلم المقدم من النادي في هذا الشأن، فيما رفضت اللجنة التظلم الخاص بعقوبة رحيم عمر، مدير شئون اللاعبين بالفريق، وقررت استمرار العقوبة الموقعة عليه.

كما قررت اللجنة منع علي السعيد علي مصطفى، الحكم بمنطقة الإسكندرية والمدير الفني لفريقي الترام ودلفي السكندريين للكرة النسائية، من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر تبدأ بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من لجنة الحكام.

وجاء ذلك لتعديه على أحد المراسلين الصحفيين خلال مباراة دلفي والمعمورة بالقسم الثاني لدوري الكرة النسائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلوك غير رياضى .. عقوبات بالجملة من اتحاد الكرة ضد نادي سموحة

فضيحة.. حكم درجة أولى يعتدي بالضرب على مصور بدوري الكرة النسائية.. فيديو

اتحاد الكرة يهدد سيد عبدالحفيظ بعقوبات مغلظة بسبب الحكام

لا رجع فيها .. اتحاد الكرة يعمق جراح مرتضى منصور ورضا عبدالعال

اتحاد الكرة: تخفيف عقوبة المدير الإداري للزمالك ومدرب حراس المرمى

اتحاد الكرة : إلغاء عقوبة فرج عامر .. ووقف طارق عشري 3 مباريات

ترشيحاتنا

بعد انتصار الأهلي على المقاصة فايلر يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة دخلت قلوبنا

بعد اتهامات بالفساد.. نتنياهو يقدم استقالته من 3 حقائب وزارية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان الليلة

أخبار طيبة عن إصابة رمضان صبحي

النيابة الإدارية تحيل مدير عام الأمن بـ «الأزهر الشريف» للمحاكمة العاجلة

تورتة بوظت الجوازة .. كعك زفاف تسبب في أزمات بين الأزواج .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم الأهلى والإسماعيلى.. جمال الغندور يكشف عن أفضل وأسوأ مشهد تحكيمي فى 2019 .. صور

يطيل العمر ويحسن المزاج.. 10 فوائد صحية لـ المشي يوميًا

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها