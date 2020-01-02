قرارات جديدة للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة

كما قررت اللجنة منع علي السعيد علي مصطفى، الحكم بمنطقة الإسكندرية والمدير الفني لفريقي الترام ودلفي السكندريين للكرة النسائية، من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر تبدأ بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من لجنة الحكام.





قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاكتفاء بما تم من عقوبة الإيقاف الموقعة على سيد عيد، المدير الفني لفريق نادي النصر التي قضى منها 4 مباريات.جاء ذلك بعد الاطلاع على التظلم المقدم من النادي في هذا الشأن، فيما رفضت اللجنة التظلم الخاص بعقوبة رحيم عمر، مدير شئون اللاعبين بالفريق، وقررت استمرار العقوبة الموقعة عليه.وجاء ذلك لتعديه على أحد المراسلين الصحفيين خلال مباراة دلفي والمعمورة بالقسم الثاني لدوري الكرة النسائية.