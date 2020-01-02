رحلة هروب..عصام الحضري ما بين الرحيل عن الأهلي وطلب العفو الرئاسي

لم يكن يعلم حينما خرج من اسوار النادي الأهلي متسللًا الي مطار القاهرة في فبراير 2008، وراء حلم الاحتراف في الدوري السويسري، أنه سيعود به الزمن ليبكي على الهواء في بعض البرامج ليعلن عن رغبته في العودة للنادي الأهلي من جديد.



يعد عصام الحضري احد ابرز الحراس في قارة افريقيا في العقدين الاخريين، ولكنه حينما قرر ان يرحل عن النادي الأهلي هاربًا الي سويسرا، لم يضع في رأسه مصير من سبقوه بالرحيل عن النادي الأهلي بتلك الطريقة، وانهم طالبوا بالعودة الي القلعة الحمراء من جديد، ولكن قوبل طلبهم بالرفض القاطع.



** قصة هروب عصام الحضري

عاد منتخب مصر من غانا عام 2008 متوجًا بكاس الأمم الأفريقية في بطولة هي الأفضل في تاريخ المنتخب المصري ومشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تألق كبير من جانب عصام الحضري ، والذي حصل على افضل حارس في البطولة في ذلك الوقت.



عاد عصام الحضري بشكل طبيعي مع المنتخب وتوجه الي النادي الأهلي للمشاركة في اول مباريات الدوري الممتاز، والتي كانت يوم 20 فبراير 2008 أمام المصري البورسعيدي، ولكن في اليوم التالي للمباراة توجه عصام الحضري الى سويسرا، وتفاجئ الجميع باعلان اللاعب تعاقده مع نادي سيون السويسري، ومطالبة النادي السويسري بالطاقة الدولية الخاصة باللاعب.



واستند عصام الحضري في قصة هروبه من النادي الأهلي إلى المادة 17 من لوائح الفيفا التي تتيح للاعب الذي تجاوز عمره الثامنة والعشرون ان يفسخ عقده من طرف واحد بشرط استيفائه مدة الحماية القانونية والمقدرة بعامين من تعاقده مع ناديه بشرط إبلاغه كتابيا برغبته في فسخ العقد قبل 15 يوما من تاريخ انتهاء الموسم الكروى.



** الحضري يبكى للعودة للنادي الأهلي

بعد مرور عامين فقط، خرج عصام الحضري عام 2010 ليبكي على الهواء مباشرة في احد البرامج من اجل العودة من جديد الي النادي الأهلي، وذلك عقب تحقيق النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز لموسم 2009/2010.

وأكد عصام الحضري على انه اهلاوي، وان كل النجاحات التي حققها بفضل النادي الأهلي قائلًا :" الأهلي خيره عليا".

و وجه عصام الحضري رسالته الي مجلس ادارة النادي الأهلي بقيادة حسن حمدي في هذا الوقت مقدمًا اليهم الاعتذار قائلًا:" انا بتأسف للنادي الأهلي من اصغر واحد في الأهلي لأكبر واحد"، مشددًا على انه اذا عاد به الزمن لن يقدم على الهروب من النادي الأهلي بهذا الشكل.





** رد جماهير النادي الأهلي

ومن جانبها لم تكترث جماهير النادي الأهلي الي دموع عصام الحضري، ومن قبلهم مجلس ادارة النادي بقيادة حسن حمدي، وهذا ما ظهر في مواجهة الأهلي والاسماعيلي عام 2010، وذلك حينما رفعت جماهير النادي الأهلي لافته " الهارب : دموع في عيون وقحه".

وفي تلك المباراة اتفقت جماهير الأهلي وجماهير الاسماعيلي على الهجوم ضد عصام الحضري، فالطرف الأول يرى ان اللاعب هارب ولا يستحق ان يكون ضمن صفوف الأهلي، والطرف الأخر يرى ان عصام الحضري ينكر جميل نادي الاسماعيلي عليه، والذي اعاده من جديد للمشاركة في الدوري المصري.



** العفو الرئاسي

فجر حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، مفاجاة كبرى حول شكوى عصام الحضري لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسن مبارك، ضد مجلس الأهلي الذي كان يرأسه في ذلك الوقت من اجل العودة الي النادي الأهلي.

وأكد حسن حمدي ان حلقة الوصل في هذا الأمر كان زكريا عزمي وهو من ابلغه برسالة حسني مبارك في هذا التوقيت، ولكنه اوضح له حقيقة ما قام به الحضري، وهو ما استنكره رئيس الجمهورية وأييد قرار النادي الأهلي في تلك اللحظة.



ولم تكن هي الفرصة الوحيدة التي طالب فيها عصام الحضري بالعودة من جديد الي النادي الأهلي، ولكنه جاء في اكثر من مناسبة يؤكد على انه يحلم بالاعتزال في النادي الأهلي، الا ان الجميع داخل القلعة الحمراء رفض عودته تنفيذًا لمبادئ النادي الأهلي.