انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس أسوان.. صور

انطلقت اليوم الخميس امتحانات الفصل الأول للعام الدراسى 2019 /2020 بمختلف صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة بكافة مدارس محافظة أسوان للتعليم قبل الجامعى .





أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن تلاميذ الصف الثالث الإبتدائى قاموا بأداء الامتحان في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بإجمالى 31 ألفاً و 475 تلميذًا وتلميذة ، فيما أدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى اليوم أيضًا امتحاناتهم في مادتى ( اللغة العربية والخط والإملاء ) بإجمالى 54 ألفا و 914 طالبا وطالبة .





وقال الدكتور السيد الفيومى بأنه من المقرر أن تبدأ الإمتحانات بالصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى يوم الأحد القادم 5 يناير 2020 ، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى (العام) السبت 11 يناير وذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم ، وفى نفس التوقيت تنطلق إمتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى ، بينما تبدأ إمتحانات الشهادة الإعدادية ( الصف الثالث الإعدادى) الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 .





وقد أكد السيد الفيومى على أن المديرية كانت قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء العملية الامتحانية حيث تم تجهيز جميع اللجان والكنترولات ، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية ، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة.





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تم التنبه على جميع المعلمين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير جو امتحانى ملائم لأبنائنا الطلاب.





وفى اطار توجيهات وكيل الوزارة بضرورة متابعة مديرى الإدارات التعليمية لسير الإمتحانات قام محمد طلعت مدير إدارة كوم أمبو بمتابعة سير إمتحانات الصفين الأول والثانى بالمدرسة المهنية الإعدادية ، كما تفقد خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية اللجان الامتحانية بمدارس الشهيد عمر حسين الإعدادية والطويسة الإبتدائية والإعدادية ونجع الحجر الإعدادية .





بينما تفقد صبرى حسن وكيل إدارة نصر النوبة التعليمية لجان أبوسمبل الإعدادية المشتركة وأبوسمبل الإعدادية الجديدة وأبوسمبل شرق الابتدائية) ، مشددًا على إستمرار الدراسة بالصفين الأول والثانى الإبتدائى حتى 23 يناير الجارى .



